Fabienne Carat en couple depuis "quelques mois" : premières confidences sur le nouvel homme dans sa vie

L'année 2021 a été pleine de rebondissements pour Fabienne Carat. La comédienne de 42 ans a d'abord tourné une grande page de sa vie en quittant Plus belle la vie, après quinze années de bons et loyaux et service. Elle a ensuite entamé la plus belle des aventures en devenant maman au mois de décembre dernier. L'inoubliable Samia Nassri a en effet accueilli son premier enfant à ce moment-là, une petite fille prénommée Céleste. C'est seule qu'elle élève son enfant puisqu'elle a rapidement révélé être séparée du père. Aux dernières nouvelles, ce dernier ne serait même pas venu voir le bébé. Mais Fabienne Carat a peut être mis fin à son célibat !

Lors d'une interview pour l'émission Chez Jordan pour Télé Loisirs, parue ce jeudi 24 février 2022, celle qui a déjà retrouvé sa silhouette s'est confiée sur sa nouvelle relation. "J'ai été souvent déçue en amour mais j'ai dû décevoir aussi", a-t-elle reconnu avant de révéler : "Avec l'actuel, c'est très récent, ça fait quelques mois. Pour l'instant, on est amis, je prends extrêmement mon temps. On prend notre temps parce qu'on est à la fois jeunes et à la fois moins jeunes, on n'a pas envie de se tromper et on a envie de se connaître".

Sans révéler son identité, Fabienne Carat a poursuivi en livrant quelques détails à son sujet. "On a le même âge, ça fait très longtemps qu'on se connaît. On s'est perdus de vue très longtemps et on s'est recroisés par hasard (...) Je ne fais pas de plans sur la comète parce que je me suis tellement plantée de fois que je vis beaucoup dans le présent", annonce-t-elle, précautionneuse.

Encore très discrète autour de son statut sentimental, Fabienne Carat l'est en revanche beaucoup moins lorsqu'il s'agit de sa fille. Complètement gaga de Céleste, elle l'a plusieurs fois évoqué lors d'interviews. Ses fans ont également pu la découvrir sur ses réseaux sociaux. Au mois de janvier dernier, ils pouvaient par exemple constater que la cohabitation avec sa soeur Carole et sa famille, composée de sa fille Victoire et son mari, fonctionnait à merveille !