Fabienne Carat maman : En lingerie deux mois après l'accouchement, elle affiche sa silhouette

Le 6 décembre dernier, date de naissance de sa fille Céleste, Fabienne Carat a commencé une nouvelle vie ! Elle avait permis aux internautes de suivre l'avancée de sa grossesse, jusqu'à l'heureux dénouement. L'actrice partage avec eux de nouveaux souvenirs de ses derniers mois, documentés en vidéo.

"Mon ange Céleste tu as 2 mois aujourd'hui... nous avons parcouru ces 11 derniers mois toutes les 2", écrit Fabienne Carat sur Instagram ce dimanche 6 février 2022. La star des séries Plus Belle La Vie et Sections de recherche y a justement posté une vidéo retraçant cette période évidemment marquée par sa grossesse. Fabienne avait pris soin de l'immortaliser en se filmant en sous-vêtements face à un miroir, pour voir l'évolution de son ventre de plus en plus rond. Sa compilation a ému ses followers, au nombre de 283 000.

"Nos liens sont plus forts que tout aujourd'hui. Nous avons immortalisé nos premiers instants... du premier mois jusqu'au 8,5 + 1 mois. Grâce à toi je me sens enfin femme, moi qui me sentais toujours avoir 28 ans. Je me sens enfin prête à grandir et rassurée de connaître enfin l'amour inconditionnel et éternel, moi qui y croyais déjà tant", poursuit Fabienne Carat en légende de sa publication.

En commentaire, les compliments et messages bienveillants affluent. "Tu es sublime ma Fabienne", écrit Stéphane Henon, son partenaire dans Plus Belle La Vie. "Beaucoup de bonheur à toutes les 2", "C'est trop mignon", "Magnifique montage", peut-on également lire dans les réactions.