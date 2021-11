Plus Belle La Vie : Une actrice quitte la série au bout de cinq ans

En 18 saisons et 4600 épisodes, Plus Belle La Vie a permis à des millions de téléspectateurs de découvrir des acteurs. Une des révélations de la série quitte le navire. Myra Tyliann, interprète du personnage d'Alison, a fait ses adieux aux fans.

Myra compte près de 95 000 abonnés sur Instagram. Elle en a attristé beaucoup ce vendredi 26 novembre 2021, en annonçant son départ de Plus Belle La Vie. L'actrice et chanteuse a posté un diaporama de quatre captures d'écran d'épisodes de la série. Elle le légende d'un message touchant, évoquant ses débuts et son expérience.

Ce soir, c'est mon dernier épisode.

"Il y a maintenant cinq ans, pour la première fois, j'interprétais Alison dans Plus belle la vie. J'avais encore 17 ans et plein d'idées en tête. Cinq ans entourée de gens incroyables qui ont changé ma vie et d'aventures de fou, et ce soir, c'est mon dernier épisode. Parce que grâce à ce rôle, je me suis auto-produite dans la musique pendant ces cinq années, et qu'aujourd'hui ça me vaut la chance de me développer aux côtés d'un label, explique Myra Tyliann. Merci à Plus belle la vie de m'avoir fait confiance, de m'avoir apporté autant dans ma jeune carrière d'actrice et de m'avoir enseigné l'effort et la constance, tout ça dans une bienveillance sans pareil. À toutes les équipes de pblv je vous aime du fond de mon coeur, merci à chacun d'entre vous. C'était LA BOMBE et vous allez beaucoup me manquer. À vous qui nous avez suivi chaque jour, merci de l'amour inconditionnel que vous donnez à cette série, c'est pour vous et grâce à vous que ça tient depuis toutes ces années."