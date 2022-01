Fabienne Carat, ses kilos de grossesse envolés : 10 kg de perdus en moins d'un mois

Fabienne Carat a eu la joie de donner naissance à son premier enfant le 6 décembre 2021 dans le sud de la France. Dans deux jours cela fera donc un mois. 31 jours lors desquels elle a déjà perdu ses kilos de grossesse grâce à une technique magique. Confidences.

Mardi 4 janvier 2022 sur son compte Instagram, l'ex-star de Plus belle la vie qui vient de boucler le tournage de Section de recherches a fait la promotion du drainage lymphatique, un massage qui vise à stimuler la circulation de la lymphe. "J'en ai fait un il y a 20 jours parce que j'avais fait beaucoup de rétention d'eau. J'avais 10 kilos de rétention d'eau et là ça y est j'ai tout perdu", a-t-elle confié heureuse. Et d'ajouter : "Je suis revenue à mon poids d'avant-grossesse, yes ! Mais on va continuer car il faut être très prudent. Moi je continue à prendre des draineurs [boissons qui permettent de nettoyer l'organisme et d'améliorer notre métabolisme, NDLR], et on va refaire un drainage aujourd'hui pour remettre tout ça en place."

C'est il y a quelques jours que Fabienne Carat avait fait des confidences sur ses "petites complications post-partum" affrontées après la naissance de sa fille Céleste. Elle avait révélé avoir eu "un oedème et rétention d'eau excessive" à Télé Star.

Le 25 décembre 2021 elle avait dévoilé son corps post-grossesse et sa perte de poids en vidéo. Pour ce faire, elle avait publié des images sur Instagram sur lesquelles elle prenait la pose avec Céleste, sa soeur Carole et la fille de cette dernière, Victoire. La belle brune portait un pantalon en cuir et un haut noir et rouge qui mettait en avant sa silhouette déjà affinée.

Heureuse maman, Fabienne Carat n'a pas vécu l'accouchement de ses rêves et ses premiers jours en tant que maman ont été très difficiles. La raison ? Elle n'a pas accouché auprès de sa soeur à Paris mais dans le sud de la France. De plus, elle était positive à la Covid-19. "C'est sans doute le moment où j'ai le plus souffert de la solitude : entre les douleurs liées à la césarienne et le fait de m'occuper seule de mon bébé qui, par conséquent, n'est jamais sorti de ma chambre", avait-elle confié à Télé Star. Tout ça n'est à présent qu'un mauvais souvenir.

Fabienne Carat est en pleine forme et il vaut mieux car elle a de nombreux projets : deux tournages de longs-métrages, un album à finir et l'écriture de son deuxième spectacle.