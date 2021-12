Fabienne Carat maman : une ligne déjà retrouvée malgré des petites complications post-partum

Fabienne Carat a donné naissance à son premier enfant le 6 décembre 2021 dans le sud de la France. Un bonheur entaché par des imprévus. Interviewée par Télé Star, la comédienne évoque ses déceptions, ses quelques soucis post-partum et fait des confidences sur sa fille qu'elle vient de présenter pour Noël sur son compte Instagram.

Ses premiers jours en tant que maman ont été "très difficiles". Il faut dire qu'elle était seule puisque positive asymptomatique à la Covid. "C'est sans doute le moment où j'ai le plus souffert de la solitude : entre les douleurs liées à la césarienne et le fait de m'occuper seule de mon bébé qui, par conséquent, n'est jamais sorti de ma chambre", confie-t-elle à nos confrères.

Fabienne Carat a attrapé la Covid sur le tournage de Section de recherches. Elle explique : "J'étais négative jusqu'à la veille de mon retour à Paris où je devais donner naissance à Céleste. Tout s'est effondré." La star de 42 ans est restée bloquée dans le sud loin de sa soeur Carole. C'était un "coup de massue" et "psychologiquement c'était d'une violence inouïe et très déstabilisant" de ne pas pouvoir accoucher où elle l'avait prévu.

Trois semaines après la venue au monde de sa fille, Fabienne Carat confie avoir quelques "petites complications post-partum", "un oedème et rétention d'eau excessive". Heureusement, "tout s'est arrangé". Bébé Céleste est pour sa part une petite fille "calme qui pleure très peu" et qui est "très douce" selon sa maman. Selon les parents de la comédienne, la petite fille ressemble beaucoup à Fabienne mais "en plus jolie". Cela promet pour la suite !

C'est avec sa soeur Carole que Fabienne Carat a fêté Noël. Les deux femmes ont d'ailleurs décidé, pour cette fête particulière, de prendre la pose avec leur enfant. L'actrice a ainsi présenté sa fille dans une courte vidéo postée sur Instagram le 25 décembre 2021. Le bébé porte un bonnet de Noël, une tenue blanche et des baskets rouges et blanches. L'ex-star de Plus belle la vie semble de son côté avoir perdu ses kilos de grossesse. Son pantalon en cuir et son haut noir et rouge dévoilent une silhouette affinée. Carole de son côté porte une robe rouge et sa fille Victoire dans les bras.