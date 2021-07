Fabrice (12 Coups de midi) en larmes : 8 ans après la mort de sa femme, il fait une grande annonce...

Après trente-trois participations et 140 721 euros de gains, Fabrice avait été éliminé des 12 Coups de midi en novembre 2017. Ce mercredi 7 juillet 2021, plus de trois ans plus tard, le champion fait son retour à l'antenne du célèbre jeu de TF1, lors de la troisième journée du Combat des Maîtres. L'occasion pour lui de donner de ses nouvelles, de revenir sur la mort de sa femme qui l'a profondément touché et d'annoncer une grande nouvelle aux téléspectateurs.

Il y a huit ans maintenant, Fabrice a perdu son épouse, la mère de sa fille. Alors qu'il était encore effondré par cette disparition lors de sa première participation aux 12 Coups de midi, le voilà qui remonte peu à peu la pente. "Ma fille et moi sommes passés par des moments difficiles, rappelle le capitaine de gendarmerie. Ma fille va super bien, elle vous embrasse tous. Elle a 17 ans, elle va bientôt rentrer en terminale et prendre son envol."

Tout roule pour sa fille... et pour lui également. "Je vous avoue que cela me faisait un peu peur, j'avais peur de me retrouver seul. Mais j'ai trouvé l'amour. Je suis tombé amoureux, follement... sur mon lieu de travail ! C'est une adjudante", lance Fabrice, un brin amusé. Et de poursuivre : "Elle s'appelle Cindy, elle est douce et intelligente (...). Je peux le dire devant la France entière : je l'aime !"

Une belle nouvelle pour Fabrice qui se souvient avoir pu compter sur le soutien de Jean-Luc Reichmann et ses camarade des 12 Coups de midi lorsqu'il allait mal après la mort de sa femme. "J'étais passé fin 2017. Cela faisait à peine trois ans que la maman de Lucie nous avait quittés, rappelle-t-il pris d'émotion. Vous avez été tellement gentils avec nous. Ce passage dans l'émission a été une renaissance pour Lucie et moi parce qu'on s'est découvert des qualités qu'on pensait avoir perdus. On a malheureusement des gens qui nous ont tourné le dos. Mais vous, vous nous avez ouvert votre coeur. Et aujourd'hui j'en pleure de joie !"

Cette déclaration a touché Jean-Luc Reichmann : "On a vécu ce que tu as vécu, une année après l'autre. Ta fille était une adolescente, aujourd'hui elle va prendre son envol. Merci à Fabrice et bienvenue à Cindy dans ta vie, et donc la nôtre. C'est merveilleux !"