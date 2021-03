Fabrice Deville (Un si grand soleil) marié et père de 4 enfants : rares confidences sur sa vie de famille

Il vit une relation forte, en dents de scie, avec Mélanie Maudran. Mais ça, c'est à l'écran, dans la série Un si grand soleil. Dans la vraie vie, loin des plateaux de tournage, Fabrice Deville est bien un homme amoureux... mais d'une autre femme. En couple depuis des années, le comédien a, semble-t-il, trouvé la perle rare en cette délicieuse anonyme, dont il préfère taire le prénom. "J'ai une forme de vie de célibataire, alors que je suis marié, avec quatre enfants, explique-t-il dans les colonnes du magazine Closer. Ma femme, qui est orthophoniste et dans la communication, me permet de profiter de cette part de liberté depuis 1995 quand j'ai débuté en tant que comédien. Ce qui préserve notre équilibre."

Ça ne leur fait ni chaud ni froid que je sois acteur

Voilà plus de vingt-cinq ans, donc, que Fabrice Deville conjugue le présent avec sa partenaire. Ensemble, ils ont accueilli quatre enfants qui ont aujourd'hui 19 ans, 17 ans et 13 ans - les plus jeunes, un garçon et une fille, sont jumeaux. La relève semble loin d'être assurée, cela dit, côté petit écran. "Les aînés sont très nouvelles technologies, portés sur les start-up, raconte celui qui se décrit comme un bon papa cool. Etre ingénieur, chercheur les tentent. J'ai la chance de n'avoir aucun souci avec mes enfants. D'ailleurs, ça ne leur fait ni chaud ni froid que je sois acteur."

Ils ont bien failli ne jamais le voir dans la série Un si grand soleil. Il aura fallu quatre tentatives avant que le contrat ne soit signé entre France 2 et Fabrice Deville. "Au tout début de la diffusion en 2018, on m'a proposé un rôle que j'ai en effet refusé, se souvient-il. Un épisode quotidien me semblait contraignant. La deuxième fois, il me paraissait inconcevable de quitter Paris pour un tournage régulier à Montpellier, en particulier pour pouvoir veiller sur ma mère et des possibles ennuis de santé. La troisième tentative fut pour un rôle de braqueur... pour lequel je n'ai pas été pris. La quatrième fois on m'a proposé le personnage de Florent."

Fabrice Deville s'est finalement retrouvé face à Mélanie Maudran pour de bon. Un joli coup du destin. Les deux comédiens avaient déjà tourné ensemble, en 2006 à La Réunion, dans le téléfilm Les Secrets du volcan...

Retrouvez l'interview de Fabrice Deville dans le magazine Closer, n° 823 du 19 mars 2021.