Mélanie Maudran (Un si grand soleil) maman câline : tendre photo avec son fils

Elle a deux amours. Mais c'est l'un d'eux qui, le jeudi 7 janvier 2021, a eu droit à un joli hommage sur les réseaux sociaux. Mélanie Maudran, maman de deux garçons, Tom et Léo, nés en 2014 et 2015, a crié sa passion à l'un de ses enfants sur les réseaux sociaux en partageant une photographie bourrée de tendresse. On aperçoit la comédienne, sur cette image, serrant la chair de sa chair dans ses bras en bord de mer.

J'avais choisi de m'arrêter

Mélanie Maudran a rencontré le tennisman et coach Thierry Ascione dans les tribunes d'un tournoi sportif. Ils se sont mariés en juillet 2010. À ses côtés, elle a connu le bonheur incroyable d'être mère. C'est d'ailleurs pour ça, qu'un temps, on ne l'a plus vue à la télévision. Parce qu'elle avait besoin de se donner corps et âme à sa famille. "J'avais choisi de m'arrêter pour jouer d'autres partitions dans ma vie, expliquait-elle dans les colonnes du magazine Télé Star. Pour moi, c'était une évidence de leur consacrer du temps."