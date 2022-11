Fabrice Éboué et Amelle Chahbi : Leur fils de 7 ans "assez turbulent", il cumule de sacrées bêtises à l'école

Avant de devenir un acteur et humoriste de renom, Fabrice Eboué , faisait partie de la première génération du Jamel Comedy Club, qui a vu éclore beaucoup de talents comme Blanche Gardin ou encore Thomas Ngijol, qui deviendra par la suite son acolyte dans le film à succès La case départ. Et c'est notamment grâce à cette opportunité qu'il fera la rencontre de la comédienne Amelle Chahbi, avec qui il partagera finalement sa vie pendant onze ans.

Pourtant, leur rencontre ne laissait rien présager de bon, comme l'expliquait l'actrice dans une interview donnée au magazine Gala. "Au sein du collectif Barres de rires, on ne se kiffait pas trop. Je le trouvais distant et lui m'appelait 'la Beurette de paname'. Il est issu d'une famille bourgeoise de banlieue, moi d'une famille modeste de Paris. Il me trouvait insupportable. On se comportait l'un avec l'autre comme dans un documentaire animalier", expliquait-elle. Mais finalement, la tendance s'est rapidement inversée.

Convoqué plusieurs fois par jour au CP

"On s'est trouvés autour du rire et depuis, on ne s'est plus quittés", avait-elle raconté. Et depuis, ils sont notamment devenus parents d'un petit garçon prénommé Naël. "Il est franco-maroco-camourenais. On l'élève avec amour, au jour le jour, sans contraintes ni calendrier religieux, libre à lui plus tard de faire ses choix. Evidemment, on lui transmet nos héritages culturels en l'emmenant dans nos familles respectives. C'est le plus important, non ?", expliquait-elle avant qu'elle ne se sépare, depuis, du père de son enfant.

Dimanche 20 novembre, sur le plateau des Enfants de la Télé (France 2), Fabrice Éboué a évoqué son fils, désormais âgé de 7 ans. Il a notamment expliqué que l'éduquer n'était pas de tout repos. "Il est assez turbulant, donc déjà à l'école, c'est quelque chose. C''est assez hallucinant quand même, parce que moi j'ai commencé à faire des idioties au collège, et là, je suis déjà convoqué plusieurs fois par jour au CP", a-t-il révélé, avant d'en dire davantage sur les bêtises de son petit garçon prénommé Naël.

"Il est assez impressionnant, j'ai un peu de tout : déclenchement d'alarme incendie... des idées que tu as à 12-13 ans normalement, et ma mère me dit 'c'est bien fait pour ta gu*le, après tout ce que tu nous as fait subir, c'est un juste retour des choses'", s'est-il confié, de quoi amuser ses camardes sur le plateau.