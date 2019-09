Fabrice Luchini dépressif : "Je suis insomniaque et sous antidépresseurs"

Fabrice Luchini et son énergie légendaire étaient les invités de Quotidien, lundi 23 septembre 2019. Le comédien de 67 ans était venu assurer la promotion de son nouveau film, Alice et le maire, en salles le 2 octobre prochain. Dès son arrivée sur le plateau, l'acteur s'est montré intenable, dansant, hurlant et chantant. Face à un Fabrice Luchini toujours aussi volubile, Yann Barthès avait du mal à en placer une.

Le présentateur prend donc les choses en main et décrit son personnage dans le long métrage : "Vous êtes le maire de Lyon, mais un maire épuisé qui n'a plus la niaque, plus d'idées et qui n'a plus les mots. Soit tout le contraire de vous ?" D'un ton très calme, les bras croisés, Fabrice Luchini explique qu'il traverse une période de grosse fatigue. "D'abord, je suis assez épuisé, je suis insomniaque et je suis sous antidépresseurs, énonce-t-il. Donc tout ça, c'est pas si gai que ça. Mais le matin, je ne me lève pas dans cet état d'hystérie avec [Il pousse un énorme cri, NDLR]. Je me lève, pas très bien, il me faut du temps pour rétablir un peu le contact avec le réel."

"Je suis assez dépressif", ajoute-t-il, expliquant qu'il suit une analyse depuis quarante et un ans. Plus tard dans l'émission, Yann Barthès lui demande de se définir en quelques mots. "Anxieux, dépassé et profondément inquiet au point d'être soigné quand même par des médicaments", annonce-t-il avec une grande franchise. À presque 70 ans, Fabrice Luchini philosophe également sur son tempérament exubérant. "Ce n'est pas un show. Mais je ne vais pas arriver avec mes problèmes. Si tu veux me voir le matin, viens me voir, c'est pathétique", rappelle l'acteur.

Au cinéma, mais aussi sur les planches. Fabrice Luchini est actuellement au théâtre dans Des écrivains parlent d'argent, du 21 septembre au 22 octobre prochain au théâtre de la Porte Saint-Martin.