Fabrice Luchini passionné par les Marseillais, Julien Tanti l'invite

Les fratés peuvent compter sur le soutien... de Fabrice Luchini. Vous avez peut-être loupé l'information mais l'acteur de 67 ans est fan de l'émission de télé-réalité de W9 Les Marseillais. Il a d'ailleurs consacré un sketch d'une dizaine de minutes aux candidats qui font les beaux jours du programme, dans son spectacle Des écrivains parlent d'argent (qui se joue jusqu'au 23 octobre 2019 au théâtre de la Porte Saint-Martin). Invité dans Quotidien le 23 septembre 2019, il a redit tout le bien qu'il pense des Marseillais et a ensuite reçu une proposition improbable.

"Dans cette émission, il y a des bouffées de langage. Il y a un sketch de dix minutes dans mon spectacle. Ce n'est pas pour me moquer. Je veux comprendre l'époque. J'ai même proposé d'y aller, pour bosser gratuitement. Il n'y a aucun mépris de ma part, et ça serait minable de le faire... Pour comprendre, je regarde l'émission et je me dis que c'est intéressant", a expliqué le comédien dans Quotidien. "Il faut que les politiques, les gens comprennent qu'il y a près d'un million de personnes qui regardent cette émission. Il y a un public pour ce genre de programmes", a confié Fabrice Luchini à Yann Barthès. Des confidences qui ne sont pas passées inaperçues.

Ce mardi 24 septembre, Julien Tanti, l'un des candidats phares des Marseillais, a pris le temps de lui adresser un petit message. "Ayo Fabrice, fraté. Merci pour tout ce que tu dis sur nous les Marseillais, ça fait vraiment plaisir. N'hésite pas à passer nous voir à Marseille ou en tournage. S'il le faut, je te paye même un billet d'avion, cousu main et y en a assez. Bisou fraté, je t'embrasse Fabrice", a confié le mari de Manon Marsault. Reste à savoir si Fabrice Luchini prendra le temps de lui répondre.