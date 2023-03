Fabrice (Mariés au premier regard) : Son union avec Anabel remise en question par Céline, une méfiance s'installe

Mariés au premier regard 2023, ça continue. Ce lundi 27 mars, M6 a diffusé le deuxième épisode. L'occasion de retrouver Anabel (33 ans) et Fabrice (43 ans), compatibles à 74%. Tous deux se sont unis devant leurs proches la semaine passée, malgré les doutes du candidat avant sa rencontre avec sa belle. Ils ont eu un véritable coup de coeur au premier regard. Mais le conte de fées s'est-il poursuivi ?

Comme chaque année après le mariage, les tourtereaux se sont prêtés au jeu de la séance photo. Et Anabel et Fabrice ont vite été très complices et tactiles. Sans gêne ni crainte, ils ont ainsi échangé un langoureux baiser devant le photographe. "Un baiser juste incroyable. Je ressens une excitation intérieure monter", a avoué le candidat qui n'aurait jamais pensé ressentir cela. Une intensité aussi ressentie du côté de la belle brune.

Malgré son attirance physique pour sa femme, Fabrice souhaitait apprendre à bien la connaître pour savoir s'ils étaient vraiment compatibles. Il s'est de nouveau posé des questions, alors que tout allait bien, contrairement à Anabel qui se laissait complètement aller. Une fois dans la voiture qui le menait faire la fête, celui qui rêve d'être papa lui a donc posé plein de questions. Très vite, il lui a fait comprendre qu'elle pouvait venir sur Montpellier avec lui. "J'ai une petite inquiétude. On est à 174 kilomètres l'un de l'autre [elle habite à Bram, NDLR]. La distance peut être un frein pour moi. Je ne crois pas aux relations à distance", peut-on ensuite l'entendre face caméra.

Une meilleure amie inquiète

Il était en revanche rassuré de savoir qu'Anabel souhaitait un autre enfant. Et il a vu qu'ils avaient plein d'autres points de compatibilité. "Mais on ne va pas s'emballer plus que ça. On va faire les choses petit à petit, sans qu'on se mette de pression", a-t-il précisé. Ils ont ensuite rejoint leurs proches à la soirée. Et tous avaient l'impression qu'ils se connaissaient depuis des années. Les larmes ont vite coulé quand le frère d'Anabel est revenu sur l'histoire de la jeune femme lors de son discours.

Si tout le monde était sur son nuage, Céline avait quant à elle peur que son meilleur ami "ait une grosse déception" et avait quelques réserves. Elle avait du mal à reconnaître Fabrice. Après avoir fait un discours pour dire à quel point elle était proche de lui, elle a confié face caméra qu'elle espérait qu'Anabel accepterait leur relation. "Il y a quand même une petite méfiance, savoir s'il y a de l'ambiguïté ou pas", a quant à elle confié la brunette.