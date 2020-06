Faith Evans : Arrêtée pour violences conjugales sur son mari Stevie J

Le couple formé par Faith Evans et Stevie J traverse une période difficile ! La chanteuse a été arrêtée et inculpée pour violences conjugales après une dispute avec son mari. Le DJ et producteur avait des griffures au visage.

Faith Evans Busted for Domestic Violence, Allegedly Attacked Stevie J https://t.co/h0xNZMaqse — TMZ (@TMZ) May 31, 2020

Faith Evans et Stevie J se sont mariés depuis 2018. Leur relation a longtemps fait l'objet de rumeurs de tension, une tension désormais indéniable. Avant d'épouser Stevie J, Faith Evans a été la compagne et la femme du défunt Notorious B.I.G, de son vrai nom Christopher Wallace. Ils étaient encore légalement mariés (mais séparés) quand le rappeur a été assassiné, le 9 mars 1997 à Los Angeles. Ils ont eu un fils, Christopher Jr., âgé de 23 ans.

