Familles nombreuses : Cindy Lebon le visage boursouflé et rougi, "désolée, je ne veux pas vous effrayer"

Cindy Lebon n'est pas encore la plus active sur les réseaux sociaux, ne comptant qu'une trentaine de publications sur Instagram, mais elle avait néanmoins réussi à retenir l'attention au mois de juin dernier en postant un message déchirant adressé à ses enfants. Celle qui n'a "jamais souhaité avoir autant d'enfants", se livrait sur son quotidien pas toujours évident de parent solo.



"Être parent, n'a rien d'amusant. Être maman et papa à la fois n'a rien de gratifiant. Ça me ronge et me détruit à petit feu", écrivait-elle avant de s'excuser auprès de ses merveilles : "Pardonnez-moi si je suis maladroite, si je suis dure parfois, la vie n'est pas un jeu... Je vous aime comme je peux".