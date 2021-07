Familles nombreuses - Cindy Van Der Auwera : la triste raison de son "véritable mariage" avec Sébastien

Le grand jour approche pour Cindy Van Der Auwera et Sébastien. Le couple, à la tête d'une tribu de onze enfants, se marie une nouvelle fois dans vingt-neuf jours. Un moment d'autant plus particulier pour la candidate de Familles nombreuses (TFX) qui a posté un bouleversant message sur Instagram, le 22 juillet 2021.

Cela fait vingt-deux ans que Cindy Van Der Auwera et son cher et tendre filent le parfait amour. Et prochainement, ils vivront une journée chargée en émotion : leur mariage. La future mariée avait annoncé la bonne nouvelle fin juin à ses abonnés, sur Instagram. Et jeudi, elle a posté un touchant message à l'adresse de son compagnon. L'occasion pour elle d'évoquer une perte terrible. "Nous sommes sur la fin de cette longue attente...Le jour J n'a jamais été aussi proche. 22 ans d'amour, 18 ans de mariage... 18 ans que nous attendons pour célébrer ce 'véritable mariage' dans lequel il manquait une être cher... 18 ans après il sera toujours absent car désormais une étoile brille plus forte que toutes les autres dans le ciel...", a tout d'abord écrit Cindy.

Après avoir remercié Sébastien d'avoir toujours cru en leur amour, elle l'a remercié de lui permettre de fêter une fois de plus leur amour, "en la mémoire de [son] père". "Certains ne comprendront pas, d'autres crieront au caprice. Nous savions au plus profond de nous que nous devions le faire. Ce mariage ne changera rien en notre amour qui n'a cessé de s'accroître au fil des ans. Nous avons forgé un foyer composé de 11 magnifiques enfants dont je suis très fière. Ce mariage soulagera peut-être un incroyable manque, pansera juste une partie de la douleur que j'aie dans mon coeur. Mais au moins il honorera ma promesse envers toi papa", a-t-elle conclu.