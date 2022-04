Familles nombreuses : "Nouvelle complètement inattendue" pour les Santoro et multiples galères

Fort heureusement, Camille et Nicolas Santoro ont fini par arriver à bon port et ont passé la journée de mercredi avec leur tribu. Une famille qui s'est d'ailleurs agrandie avec l'arrivée d'un petit lapin blanc. Si la mère de famille ne l'a pas encore présenté, elle a confié en story ce jeudi 7 avril : "Je vais vous le présenter en post. (...) Il est le plus souvent possible en liberté et non, il ne mange pas les câbles. Il n'y en a pas dans la zone qui lui est dédiée. On a fait en sorte qu'il soit en totale liberté et sécurité. Quand il a besoin de faire quoi que ce soit, il retourne dans sa cage." Et en commentaire d'une photo de l'animal, elle a précisé qu'ils étaient très vigilants avec Alba et que le reste de la fratrie était aux petits soins.

La famille Santoro a été révélée au grand public en 2020, lors de la première saison de Familles nombreuses. Le public les a très vite adoptés. Ils étaient donc triste quand ils ont annoncé leur départ en mars 2021. Mais, près d'un an après, ils ont fait leur grand retour dans le docu-réalité de TF1.