Familles nombreuses : Pas assez d'enfants, taxée d'opportuniste... une candidate accablée

Depuis le 16 août, TF1 diffuse la version estivale de son programme Familles nombreuses rebaptisé pour l'occasion Familles nombreuses, la vie au soleil. Les téléspectateurs découvrent ainsi chaque jour un peu plus les quotidiens hors du commun de six nouvelles familles, dont celle de Yaëlle et Axel Henry. Les époux élèvent ensemble trois enfants, Eden (11 ans, fille de Yaëlle née d'une précédente relation), Neva (6 ans) et Léo (7 ans). Une trop petite fratrie aux yeux de certains internautes.

En effet, comme l'a révélé Yaëlle Henry en story Instagram, sa place dans le programme serait depuis quelques jours largement remise en question. Ni une ni deux, elle a recadré ses détracteurs. "Pour toutes les personnes qui disent que nous ne sommes pas une famille nombreuse : en France, trois enfants, c'est considéré comme une famille nombreuse. C'est l'émission qui est venue nous chercher (...) Dans le programme, il faut qu'on soit tous différents. Si on avait tous sept enfants, ça serait peut-être un peu répétitif. Là, on est des familles différentes et c'est ça qui fait la richesse du programme. Libre à vous de suivre ou pas", a-t-elle mis au clair, passablement agacée.

La très jolie brunette au corps de rêve en a profité pour faire taire les mauvaises langues au sujet de sa carrière d'influenceuse qu'elle mène depuis un moment maintenant, n'en déplaise à certains. "Arrêtez de me faire passer pour une opportuniste ! Instagram, c'est mon métier depuis 2 ans. Je n'ai pas attendu TF1 pour le faire. Certes, c'est une plus grosse visibilité mais je gagne ma vie depuis longtemps en travaillant avec des marques et agences", a-t-elle encore expliqué.