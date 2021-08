Familles nombreuses : Un proche d'une candidate plongé dans le coma

Voilà une semaine maintenant que les téléspectateurs ont rendez-vous quotidiennement avec six nouvelles familles dans le programme estival de TF1 Familles nombreuses, la vie au soleil. Il s'agit d'une déclinaison du programme à succès Familles nombreuses, la vie en XXL. Yaëlle Henry a rejoint l'aventure avec son compagnon Axel et leurs trois enfants, Eden (11 ans née d'une précédente relation), Neva (6 ans) et Leo (7 ans).

En plus de faire sensation sur le petit écran, Yaëlle Henry s'illustre depuis un moment en tant qu'influenceuse sur les réseaux sociaux. Mais voilà, dimanche 22 août 2021, la sublime brune ne s'est pas saisie de son compte Instagram pour partager ses bons plans ou sa bonne humeur contagieuse mais pour se confier sur les "drames personnels" auxquels elle est confrontée ces derniers jours. Les internautes ont ainsi appris que le beau-frère de la candidate se trouvait dans un coma artificiel après avoir été touché par la Covid-19.

"Si vous avez une petite place dans vos prières pour mon beau-frère. Faites attention à vous ! Ce foutu virus touche gravement et pas que les personnes âgées...", a écrit Yaëlle Henry tout en partageant un post de sa soeur dont c'est l'époux qui se trouve hospitalisé : "Merci pour vos messages d'anniversaire, anniversaire difficile pour moi. Malheureusement, cette année il n'y a rien de joyeux et je le passe au chevet de mon mari qui a été plongé dans le coma en début de semaine suite au Covid", a-t-elle précisé.

Yaëlle Henry, qui partage le même anniversaire que sa soeur avec laquelle elle a deux ans d'écart, n'est forcément pas d'humeur très festive. Elle a conclu sur le sujet : "Ce ne sera pas un anniversaire heureux cette année. Je suis quand même reconnaissante de l'avoir passé avec ma famille, dont ma soeur et ses enfants. (...) J'ai hâte d'être à l'année prochaine pour fêter le prochain, et celui de ma soeur avec mon beau-frère."