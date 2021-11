Familles nombreuses : Un enfant Orgeval victime d'actes malveillants, "notre coeur s'est serré..."

Une situation qui touche profondément la jeune fille : "Elle est solide notre Mia, mais là... Je crois qu'elle commence à flancher. Je vois bien qu'elle est moins motivée pour aller au collège depuis quelques semaines. Elle me dit souvent qu'elle n'a plus envie. Elle recommence à avoir des angoisses le soir, à avoir besoin de laisser la porte ouverte, à avoir du mal à s'endormir. Le dimanche est un jour redouté, car une nouvelle semaine d'école arrive, et avec elle son lot de brimades et de moqueries... C'est tellement triste de savoir ce qu'elle subit... Nous avons alerté son grand frère et lui avons demandé d'intervenir. Espérons que ça fonctionne..."

En commentaires, les internautes sont nombreux à apporter leur soutien à la petite Mia. Et la jeune fille peut également compter sur l'aide de ses proches, notamment de ses parents Louise et Kevin Orgeval. Le couple, déjà parents de cinq enfants, avait pris la décision d'adopter Noée, un bébé atteint de trisomie 21. "Je sentais qu'il fallait qu'on adopte, a raconté la mère de famille lors d'un live sur Instagram. On s'est beaucoup renseigné. On a lancé et déposé un dossier au conseil général. (...) On a fait neuf mois d'évaluation de psychologue et assistante sociale et nous avons eu un agrément dans tous les départements en France pour un bébé porteur de trisomie 21." Une belle petite famille qui se soutient dans les moments difficiles.