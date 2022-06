Familles nombreuses : Une candidate enceinte inquiète pour son bébé après un examen de santé

Céline Saffré n'a pas le coeur à la fête en ce moment. Lundi 13 juin 2022, la candidate de Familles nombreuses (TF1) a fait part de sa grosse baisse de moral, en story Instagram. Elle a également évoqué son inquiétude concernant son bébé qu'elle accueillera en fin d'année.

Ces derniers jours, c'est seule que Céline Saffré doit gérer sa tribu composée de Paul (11 ans), Jean (10 ans), Adèle (9 ans), Louis (8 ans), Charles (6 ans), Marcel (4 ans), Rose (3 ans) et Valentine (1 an). Son époux Fabrice, qui est chef d'entreprise, est en déplacement professionnel. Et la mère de famille, qui est actuellement enceinte, commence à trouver le temps beaucoup trop long. "Bonsoir à tous. Pas présente depuis quelques jours, je dois avouer que le moral n'est pas au top. On a tous vraiment hâte que Fabrice rentre et c'est vraiment très long. La fatigue prend le dessus et les hormones jouent beaucoup sur mon moral. La vie de famille, qu'elle soit nombreuse ou non, est faite de haut et de bas. Il faut toujours relativiser et se dire qu'il y a bien pire ailleurs, je vous l'accorde. Plus que trois jours et Fabrice sera enfin à nouveau à nos côtés", a-t-elle tout d'abord écrit.

Comme si cela ne suffisait pas, Céline doit faire face à un imprévu concernant sa grossesse. Elle a récemment réalisé le test du dépistage de la trisomie 21 (qui consiste à faire une prise de sang). Et les résultats ont interpellé la personne qui la suit : "Demain matin, je dois aller au labo refaire une prise de sang car les résultats de la trisomie de notre petite crevette nécessitent d'être approfondis. Le résultat est de 1/800. Je dois avouer que toutes mes autres grossesses se sont toujours bien passées et celle-ci est vraiment différente. C'est sûrement dû à mon âge (une grossesse à la veille de mes 40 ans)." Lundi, elle a donc "beaucoup pleuré" et ne l'a pas caché. Elle a toutefois tenté de relativiser en se disant que le lendemain serait un jour meilleur. En attendant de le découvrir, elle a pu compter sur sa communauté pour la soutenir.

Rappelons que c'est en décembre prochain que Céline et Fabrice devraient accueillir leur bébé. Une nouvelle petite fille.