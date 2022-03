Familles nombreuses : Une maman frappée par la mort brutale de son mari, bouleversantes confidences

Ce mercredi 23 mars 2022, un vent d'air frais soufflera sur Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1). En plus du retour des Santoro, trois nouvelles tribus vont être présentées, parmi lesquelles les Provenchère. Une famille marquée par un terrible drame.

Le public aura le plaisir de faire la connaissance de Laëtitia (36 ans) aujourd'hui. La maman est à la tête d'une famille de quatre enfants : Nolann (3 ans) et les triplées, Emmy, Lyna et Noëlya (1 an). Et c'est seule qu'elle les élève comme une guerrière car, lors de sa deuxième grossesse, elle a dû affronter l'une des pires épreuves de la vie comme elle l'a confié à Au féminin. "Alors que j'étais enceinte de 2 mois des triplées, j'ai subitement perdu mon mari. Guillaume était vraiment le mari idéal, un vrai papa poule. Mais en août 2020, il a été victime d'un accident du travail et il est décédé deux jours plus tard. À ce moment-là, la vraie question était comment gérer ma peine et comment annoncer à un petit garçon de 2 ans, qu'il ne reverra plus son papa ?", a-t-elle révélé.

Fort heureusement, Laëtitia a pu compter sur le soutien indéfectible de sa famille et de sa belle-famille pour surmonter cette épreuve du mieux possible. "Ma mère est venue vivre avec moi pour m'épauler. Aujourd'hui je suis fière d'être à la tête d'une famille nombreuse" , a-t-elle poursuivi. Malgré le drame qu'elle a vécu, la belle brune est très positive et souhaite que tout le monde le soit chez elle. Et en participant à ce programme, elle espère aider certaines mamans. "C'était important pour moi de montrer mon quotidien entre gérer mon chagrin avec la perte de mon mari puis l'éducation de mes enfants et tout ça en étant seule avec des triplés. Les grossesses multiples ne sont pas évidentes, c'est un monde un petit peu mystérieux. Quand je suis tombée enceinte même en étant avec Guillaume, j'avais beaucoup d'interrogation. Ce n'était pas évident de trouver des mamans, toutes seules avec des triplés, alors j'espère que je pourrais aider en participant à cette émission", a-t-elle conclu.