Faustine Bollaert complexée pendant des années : l'information qu'elle a tenté de cacher au public

Faustine Bollaert est plus que jamais sous le feu des projecteurs. En plus d'être chaque jour de la semaine aux commandes de Ca commence aujourd'hui (France 2) et de présenter occasionnellement La Boîte à secrets (France 3), la divine brune de 43 ans a sorti le 9 novembre dernier un ouvrage sur son émission de témoignages qu'elle anime depuis plus de six ans. Elle y revient sur les histoires les plus fortes qu'elle a pu entendre. Pour l'occasion, elle était l'invitée d'Éric Dussart et Jade dans l'émission On refait la télé, sur RTL. Et au cours de son interview, elle a révélé son astuce pour tenter de dissimuler son âge.

Lors de son passage dans l'émission radio, Faustine Bollaert s'est livrée sans filtre aux présentateurs. Ainsi, les auditeurs de RTL ont découvert que durant de nombreuses années, l'épouse de Maxime Chattam a menti au public. De 2012 à 2017, elle était aux commandes du Meilleur Pâtissier sur M6. Mieux valait aimer le sucre donc. Pourtant, ce n'était pas le cas de la maman d'Abbie et Peter (9 et 7 ans). "Moi il faut que je vous dise quelque chose c'est que je suis pas très sucre. À l'époque c'était quand même compliqué de le dire dans la promo donc je me venge maintenant, moi vous me proposez du saucisson chips c'est beaucoup plus mon truc que le sucré", a-t-elle révélé. Une confidence qui a surpris Eric Dussart. "J'ai pas fait illusion mais j'étais pas la première à me ruer sur les gâteaux. Vous savez vous arrivez sur le plateau il est 7 heures du matin, vous avez déjà des odeurs de chocolat partout jusqu'à deux heures du matin, enfin vous rêvez que d'une chose c'est d'un big Mac en fait. C'est vrai que je suis pas très sucre, à l'époque on me disait 'Tu ne le dis pas'", avait-elle poursuivi.

Un mensonge qui a échoué

Ce n'est pas la seule fois où Faustine Bollaert a dissimulé la vérité, mais pour une raison privée cette fois. Comme de nombreuses personnes, la mère de famille ne veut pas se voir vieillir. Elle a donc menti sur son âge. "J'ai fait ma première télé, je crois que j'avais 19 ans, et maintenant, j'en ai 43", a-t-elle lancé dans un premier temps, sans se rendre compte qu'elle venait de divulguer son âge. Une fois cette confidence faite, elle a expliqué que "pendant des années, [elle] complexait à propos de [son] âge".

"J'allais moi-même changer mon âge sur Wikipédia. Mais il y a quelqu'un, un ennemi, je ne sais pas qui, qui allait récupérer et qui, le lendemain, qui remettait la bonne date", a-t-elle poursuivi amusée. Mais qu'importe puisqu'elle peut heureusement compter sur son mari et ses enfants pour rester dans le déni à chacun de ses anniversaires. "Ça fait des années que sur mon gâteau d'anniversaire, mes enfants et mon mari mettent le même âge. Donc, chez moi, il n'y a que des bougies à 39 ans. J'ai 39 ans depuis quatre ans", a-t-elle conclu.