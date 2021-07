Faustine Bollaert en plein cauchemar avec mari et enfants : crise de nerf et gros coup dur

Le chemin des vacances a pris une sale tournure pour Faustine Bollaert, son mari l'écrivain Maxime Chattam et leurs enfants Abbie (8 ans le 18 juillet) et Peter (6 ans le 24 juillet). En story de son compte Instagram, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021, elle a partagé ses malheurs.

"Vacances J-1. Panne sur autoroute avec enfants et bagages. Voiture neuve de 15 jours. On est bien", a-t-elle déclaré en légende d'un selfie d'elle, pas franchement joyeux, et de deux émoticônes rouges de colère. Mais ce n'était que le début de la galère car, sept heures plus tard, le verdict est tombé.

"Bilan J-1. 11h de route, 1 dépanneuse. 1 voiture de loc. 32 paquets de Haribo. 1 doudou perdu. 1 crise de nerf", a-t-elle fait savoir. En effet, ça fait beaucoup pour un premier jour de vacances... Elle conclut, non sans ironie : "Et bonnes vacances. Hein." Sur cette deuxième publication, la présentatrice de Ça commence aujourd'hui semblait pourtant avoir encore le sourire puisqu'elle déclarait aussi, avec deux émojis qui pleurent de rire : "PS : en attendant le verdict pour la voiture..."

Arrivé à destination visiblement, Faustine Bollaert et sa petite famille pensaient pouvoir se reposer afin de se remettre de leur journée de l'enfer mais non : un intrus a continué de gâcher ce début de vacances : "Ah si... il ne manque plus que la mouche dans la chambre. A demain donc". Décidément, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !

Qui sait, cette histoire de début de vacances qui tourne au cauchemar pour une famille entière inspirera peut-être un livre à Maxime Chattam...