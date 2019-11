Liane Foly s'éclate, "Les Misérables" récompensés au festival de Cosne-sur-Loire

En Bourgogne, les films français sont toujours mis en avant au Festival du film les Avant-Premières de Cosne-sur-Loire dont la 24e édition a eu lieu du mercredi 13 au dimanche 17 novembre 2019.

Au programme, six films en compétition : Le meilleur reste à venir, Proxima, Chanson douce, l'Esprit de famille, les Misérables, Rendez-vous chez les Malawas. Le jury était composé de beau monde !

L'acteur Patrick Bouchitey, dont on se souvient dans La vie est un long fleuve tranquille était le président du jury. À ses côtés, invitée par l'organisatrice Marguerite Michel, se trouvait Agnès Soral, révélée au grand public par Tchao Pantin, il y a plus de trente-cinq ans. Le réalisateur Charles Némès, qu'on connaît pour son film Hôtel Normandy a aussi eu le plaisir de voir ces six films pour les départager.

Autre actrice connue, Virginie Desarnauts, que les puristes connaissent de la sitcom Premiers Baisers. Depuis, la comédienne a parcouru un sacré chemin, jouant, le plus souvent, à la télévision, dont, très récemment, dans la Loi de Damien. Pour couronner ce casting de prestige, Liane Foly a remplacé Marie-Paule Belle au pied levé. Avec son charisme et son humour décapant, elle a "fait le show" durant tout le festival. Gérard Moulévrier, directeur de casting reconnu complétera le fameux jury.

C'est finalement Les Misérables, prix du jury du festival de Cannes en 2019 et candidat français pour les Oscars, qui a remporté la victoire de ce festival. Mais Le meilleur reste à venir n'est pas passé inaperçu puisque Liane Foly, s'est fendue de quelques compliments lorsqu'elle a ouvert l'enveloppe. "Je ne connais pas vos votes mais je tenais à dire que cela a été un grand plaisir de regarder 'Le Meilleur reste à venir'. J'ai été bouleversée par ce film, par les deux acteurs qui jouent et se font face (Patrick Bruel et Fabrice Luchini, NDLR). Je les connais dans la vie et j'ai réussi à les oublier dans le film."