Fête des vendanges 2019 : Découvrez les nouveaux parrains

L'équipe de la Fête des vendanges de Montmartre est honorée d'annoncer que Sophie Mounicot et Yann Arthus-Bertrand seront marraine et parrain de la 86e édition, ont annoncé les organisateurs. La manifestation est organisée dans le cadre de l'événement Le 18e fête les couleurs, qui se déroulera dans tous les quartiers de l'arrondissement du 9 au 13 octobre 2019.

Habitante du 18e arrondissement de Paris, l'actrice Sophie Mounicot (59 ans, vue dans la série H et au cinéma dans Camping 3, Hollywoo, La Cité de la peur...) connaît bien Montmartre et ses multiples facettes qu'elle aime profondément. Lorsqu'elle quitte les plateaux de tournage ou les planches, elle milite quotidiennement pour le respect de l'environnement, indique le communiqué de l'événement.

À travers ses reportages photo, ses films et la Fondation GoodPlanet qu'il préside, le populaire Yann Arthus-Bertrand place l'écologie et l'humanisme au coeur des consciences. Il suscite l'envie d'agir concrètement pour la terre et ses habitants. Fêter les couleurs, c'est fêter la beauté et la diversité de la planète, que Yann Arthus-Bertrand a si bien su immortaliser, ajoute le communiqué.

Leurs deux personnalités fortement liées incarneront parfaitement l'esprit de la Fête, événement écoresponsable, tout en alliant élégance, humour, engagement et liberté.

La Fête des vendanges de Montmartre est l'événement populaire, unique et emblématique de la rentrée culturelle, proposé gratuitement dans tout le 18e arrondissement, au-delà des frontières de Montmartre. Il reste le troisième événement parisien et rassemble chaque année plus de 500 000 personnes. Couleurs du vin solidaire du Clos Montmartre, de sa vigne, du Sacré-Coeur qui dialogueront avec la danse, la musique, le sport, le street-art, la photographie, la mode ou encore la gastronomie, de la porte Montmartre à la Chapelle en passant par la Goutte d'or et la place de Clichy !