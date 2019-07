Fidji (La Villa) et la chirurgie esthétique : un gros changement à venir

Dimanche 21 juillet 2019, Fidji Ruiz avait beaucoup de temps libre. La candidate de La Villa, la bataille des couples 2 (TFX) l'a occupé en répondant aux questions de ses abonnés, sur Instagram. L'occasion de révéler qu'elle va prochainement repasser sur le billard.

Pour rappel, la jeune femme de 28 ans a succombé à une augmentation mammaire, une opération du nez et des injections dans les lèvres. Des opérations de chirurgie esthétique qu'elle a toujours assumées. Mais le temps passe et ses envies changent. La compagne de Dylan a donc pris une grande décision : retirer ses implants mammaires. Elle se fera opérer la première semaine de septembre comme elle l'a révélé. "J'ai super peur. (...) Ça va me faire tellement bizarre", a-t-elle ajouté.

Un internaute lui a ensuite demandé pourquoi elle souhaitait faire cette opération. "Franchement je ne vais pas mentir, ils sont super bien fait et beaux lol. Mais ce n'est plus moi, j'ai 28 ans et ça ne ressemble pas à ma personnalité. Je rêve d'avoir des petits seins, vraiment ! Je pense aussi à avoir des enfants et je me dis : 'Mon dieu, ils vont être énormes si je reste comme ça. Et puis les modes changent. J'ai succombé à une augmentation mammaire à 20 ans. Maintenant, je regrette tout simplement", a répondu Fidji.

Nul doute qu'elle dévoilera le résultat à ses abonnés dès que possible.