Fidji Ruiz : Son amoureux Anas marié "dans son dos" ? Une photo sème le doute, elle s'explique !

Après sa rupture avec Dylan Thiry, Fidji Ruiz s'est consolée dans les bras d'Anas, charmant brun avec qui elle file le parfait amour. En novembre 2021, la jeune femme convertie à l'islam avait avoué s'être religieusement mariée à son compagnon dans le plus grand des secrets. Mais jeudi 13 janvier 2022, l'ancienne candidate de télé-réalité révélée dans Friends Trip en 2014 et vue dans Les Marseillais VS Le Reste du monde en 2017 est rattrapée par une photo surprenante !

Sur Instagram, un internaute envoie deux photos à la belle Fidji Ruiz. Dessus, son amoureux rappeur en costume au côté d'une charmante jeune femme en robe de mariée blanche brodée et voile assorti. "J'ai trouvé le sosie de ton fiancé ! J'espère que ce n'est pas lui en marié...", lance ce même fidèle abonné à la brunette. La jeune femme répond alors à cette question : "Si, c'est lui à l'époque pour un shooting. Je vous rassure, il n'a pas de deuxième femme dans mon dos !" Ouf, le doute est levé. Pas de mariage caché pour Anas.

Et puis, il faut dire que si le jeune homme avait été marié par le passé, Fidji Ruiz l'aurait certainement su. En effet, le couple se fréquente depuis près de deux ans mais se connait depuis bien plus longtemps. "Il y a 5 ans je crois, j'étais en voiture avec des amis et il y a un son d'Anas qui passe, c'était une reprise de Aicha et j'ai trop aimé sa voix. Je me filme et demande qui est l'artiste, en le mentionnant. Je vais sur son profil et je me suis dit 'il est vraiment pas mal' ! Par la suite, il m'envoie un message pour me remercier, on commence à parler et puis 4, 5 mois plus tard, on se rencontre. On s'entend bien mais on a des vies trop actives pour imaginer quoi que ce soit", avait raconté Fidji Ruiz en novembre dernier sur Snapchat.

Chacun a fait sa vie de son côté avant de finalement se retrouver plus tard. "On discute, on se voit sur un coup de tête. On va en vacances, on est en mode potes, on kiffe de ouf mais on se rend compte qu'il y a plus que de l'amitié, se souvient-elle. On ne voulait pas être en couple mais c'était plus fort que nous. Là, ça fait plus d'un an qu'on est ensemble et c'est que du bonheur." Une histoire d'amour qui ne fait alors que commencer. Anas et Fidji Ruiz songent même à agrandir la famille !