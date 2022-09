Fiona Ferro : Elle porte plainte pour viols et agressions sexuelles contre son ancien entraîneur

C'est une affaire qui risque bien de bouleverser le monde du tennis tant les faits, s'ils sont avérés, sont graves. Jeune joueuse de seulement 25 ans, Fiona Ferro a porté plainte en février dernier contre son ancien entraîneur, Pierre Bouteyre, pour des faits de viols et agressions sexuelles qui seraient survenus entre 2012 et 2015. C'est Nice-Matin qui a fait ses révélations hier... À l'époque des faits présumés, la joueuse de tennis n'était âgée que de 15 à 18 ans et elle s'entraînait du côté de Saint-Raphaël, la ville où l'accusé a été mis en examen le 18 août dernier.

D'après les informations du quotidien régional, Pierre Bouteyre aurait reconnu "la matérialité des faits mais conteste l'accusation de viols" comme Fiona Ferro l'indique dans sa plainte. À l'inverse, l'avocate de ce dernier, Me Virginie Pin, assure qu'il s'agissait de relations consenties entre son client et la 259e joueuse mondiale. Depuis le début de l'affaire, l'entraîneur, qui a notamment eu sous ses ordres Alizé Cornet, a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entraîner des mineures. Il a également une obligation de soins et ne doit pas entrer en contact avec la plaignante.

L'avocate de Fiona Ferro demande l'aide de la FFT

Une affaire qui a forcément bouleversée la jeune femme, récemment éliminée des qualifications du tournoi de l'US Open et qui ne semble pas vraiment avoir la tête au tennis en ce moment. À ce sujet, son avocate, Me Isabelle Colombani s'est exprimée sur France Bleu Azur afin de demander à la Fédération française de tennis (FFT) d'aider sa cliente afin que son classement actuel soit gelé, comme cela peut être le cas pour les joueuses enceintes. "Ce serait un soutien moral capital", explique l'avocate. De son côté, Fiona Ferro ne s'est pour l'heure pas exprimée publiquement sur l'affaire, tout comme le principal accusé.

Pierre Bouteyre présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.