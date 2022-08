Alizé Cornet célibataire ! La tenniswoman séparée de Michael après 8 ans de vie commune

C'est l'une des plus grandes championnes françaises des 20 dernières années et à 32 ans aujourd'hui, Alizé Cornet peut se targuer d'un beau palmarès. Si elle n'a pas encore remporté de tournoi du Grand Chelem, à l'instar d'Amélie Mauresmo ou encore Marion Bartoli, la jeune niçoise a réussi à maintenir une vraie longévité à travers les années puisqu'elle a démarré sa carrière professionnelle en 2006. Une joueuse talentueuse et qui n'a pas sa langue dans sa poche, en couple pendant de longues années avec Michael Kuzaj, un homme fondamental dans sa réussite puisque ce dernier était également son entraîneur et son agent.

Une belle histoire qui a fêté ses 8 ans en février dernier et Alizé Cornet n'a pas manqué de souligner cette date si spéciale pour elle avec un joli avant/après de leurs débuts à maintenant sur son compte Instagram. Malheureusement pour les fans de la Française, les deux tourtereaux viennent de se séparer, comme elle l'a révélé aujourd'hui dans une interview accordée à Voici. La belle brune commence par évoquer ses désirs, ou non, de maternité, en expliquant qu'il est très dur d'allier les deux dans son sport. "J'ai vu certaines sportives concilier leur carrière avec des enfants, pour moi ce sont des héroïnes. Peut-être avaient-elles un homme solide qui gère tout derrière...", lance-t-elle.

L'histoire avec Michael derrière elle, Alizé Cornet vit sa 'meilleure vie'

La journaliste lui demande alors si c'est son cas et la réponse d'Alizé Cornet est limpide : "Non. J'ai été en couple pendant huit ans avec un homme super important pour moi, mais aujourd'hui je suis célibataire", révèle-t-elle pour la première fois. Désormais libre comme l'air, celle qui est souvent la cible d'insultes sur les réseaux sociaux va pouvoir prendre du temps pour elle et on ne sent pas une pointe de déception chez la sportive, qui semble tout sauf triste. "Je crois que je vis ma meilleure vie d'athlète et de femme", conclut-elle son interview.

Si elle a souvent eu des mots durs avec son chéri, notamment en public, Alizé Cornet se révèle d'une nature très fleur bleue. "Un jour, j'ai traversé la planète en avion par amour pour rejoindre un chéri en Arizona. Je suis une grande romantique", confie celle qui ne devrait pas avoir trop de mal à retrouver l'amour !

Retrouvez l'interview d'Alizé Cornet dans le dernier numéro de Voici.