Fiona Gélin en couple, elle présente son jeune et séduisant chéri : "C'est un grand bonheur !"

L'amour peut vous tomber dessus n'importe où, n'importe quand. Ce n'est pas Fiona Gélin qui vous dira le contraire puisqu'elle a trouvé chaussure à son pied, après six années de célibat et de détresse affective. La comédienne, qui fêtera ses 60 ans le 22 mai prochain, est en couple depuis 8 mois avec Richard Bauduin, alias ChardRy, alias l'homme à la guitare bleue, un jeune homme de 20 ans son cadet. Et une chose est sûre, cette rencontre a bouleversé cette vie qui ne fut pas toujours très rose.

On a beaucoup discuté, fini la soirée en chantant...

"C'était le 15 août 2020, sur le port de Saint-Tropez où il chantait avec des amis, raconte-t-elle à propos de leur rencontre, dans les colonnes du magazine France Dimanche. A la fin du concert, il s'est approché de moi pour me dire qu'on avait des amis en commun. On a beaucoup discuté, fini la soirée en chantant et là, il m'a proposé de faire un duo avec lui. J'ai dit 'Banco !' Et, moitié en français, moitié en espagnol, on a alors repris le titre de Joe Dassin, A toi." Pour autant, les amoureux n'ont pas flanché tout de suite. Ils ont d'abord partagé une jolie amitié, de nombreux coups de fil... jusqu'à ce que l'actrice invite le jeune musicien à dîner chez elle.

Si elle avait continué à boire, je ne serais pas resté

"C'est un grand bonheur, avoue-t-elle. Entre nous, c'est aujourd'hui comme une évidence. On a tant de points communs, de passions qui nous animent, de choses à partager que tous nos amis croyaient qu'on était ensemble depuis belle lurette." Duo à la vie à la scène, Fiona Gélin va monter sur les planches pour présenter le spectacle La Poésie de Daniel Gélin lue par sa fille Fiona Gélin, qui est produit par Guitare Bleue Production. De quoi remettre un peu de beurre dans les épinards après des mois de disette. Avant d'envisager la moindre collaboration, avant de céder aux élans du coeur, ChardRy a toutefois posé ses conditions. "Il est vrai que si elle avait continué à boire, je ne serais pas resté, explique-t-il. D'ailleurs, je peux vous dire qu'entre le moment où on s'est rencontrés et aujourd'hui, c'est impressionnant de voir à quel point elle a changé !" L'amour donne décidément des ailes...

Retrouvez l'interview intégrale de Fiona Gélin dans le magazine France Dimanche, n°3929, du 17 décembre 2021.