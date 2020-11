Fiona Gélin au bord d'un gouffre financier, elle vit avec 500€ d'allocation handicapé

Bilan de l'année compliqué pour Fiona Gélin. Invitée sur le plateau de l'émission L'instant De Luxe, sur la chaîne Non Stop People, la comédienne a évoqué ses soucis de santé et les problèmes financiers qui la terrassent au quotidien. Il faut dire que, malgré son patrimoine familial incroyable - elle est la fille de Daniel Gélin et de Sylvie Hirschet - sa carrière personnelle et professionnelle, elle ne vit plus qu'avec 500€ d'allocation handicapé par mois. "Je ne pourrais même plus aller acheter un appartement, regrette-elle. J'ai vendu mon appartement à Montmartre parce que j'étais hypothéquée. Comment tu veux payer des charges quand tu es au RSA ? Les deux pièces de théâtre que j'ai fait y a deux ans, il n'y a pas eu de captation. C'était des petites tournées donc j'ai peu gagné. Et je ne suis plus intermittente du spectacle depuis sept ans."

Elle n'a pourtant jamais baissé les bras. S'il est vrai qu'on ne l'a plus aperçue au cinéma depuis l'année 1994, Fiona Gélin a participé au tournage de deux courts-métrages en 2019 et s'est lancée dans un one-woman show intitulé Re-belle. La crise sanitaire actuelle n'a évidemment pas aidé l'actrice à dévoiler ce spectacle au public comme elle aurait pu en rêver. Auteure, il ne lui reste plus que ses futurs droits d'auteur comme lueur d'espoir. "J'ai des amis et je me débrouille, précise-t-elle. C'est pour ça qu'il faut que je termine vite mon troisième livre pour recevoir mon avoir."

Les choses ne s'arrangent pas pour Fiona Gélin, qui évoquait déjà une situation très alarmante il y a deux ans. "J'ai subi quatre ponctions aux genoux en une semaine, détaillait la comédienne. C'était extrêmement douloureux. On m'a donné de la cortisone, donc ça va un peu mieux aujourd'hui. J'ai commencé à avoir mal au genou droit toute petite à cause d'un épanchement de synovie. Il y a quelques années, on m'a découvert de l'arthrose aux deux genoux. Mais j'ai de la chance dans mon malheur. Car depuis trois ans, je suis au RSA, et 'grâce' à cette arthrose, je peux toucher l'allocation aux adultes handicapés." A l'époque, elle avait droit à 700€ mensuels. On dirait bien que l'Etat a fini par revoir ses priorités...