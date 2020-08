Fiona Gélin à Ramatuelle, le combat féministe de Simone Weil à l'honneur

Très peu d'événements culturels se tiennent cet été, mais le Festival de Ramatuelle, qui se déroule en extérieur, a tenu bon. Pour Michel Boujenah, le directeur artistique de l'événement organisé dans le Var, maintenir cette 36e édition représente "un acte de résistance, un signe d'espoir", comme il l'a récemment confié à BFMTV. Et le public est au rendez-vous.

Jeudi 6 août 2020, les spectateurs ont pu apprécier Et Pendant Ce Temps Simone Veille !, avec la troupe du Pompon : Dominique Mérot, Hélène Serres, Nathalie Portal, Vanina Sicurani. Cette comédie désopilante sur le droit des femmes et le combat de Simone Weil met en scène Marcelle, France et Jeanne dans les années 1950 alors qu'elles sont mariées et mères au foyer. Elles ont renoncé à leurs ambitions personnelles pour rentrer dans le droit chemin dicté par la société patriarcale. Ces trois femmes sont les premières de trois lignées de femmes qui évoluent, génération après génération de 1950 à nos jours. À travers des scènes de vie quotidienne et des parodies de chansons, elles retracent l'évolution de la condition féminine en France.

L'actrice Fiona Gélin a été photographiée lors de cette grande soirée d'humour mais aussi d'histoire.