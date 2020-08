Pierre Palmade retrouve Ramatuelle et "assume" brillamment à Paris

Pierre Palmade ne s'est pas éternisé dans le Var : il est rapidement rentré à Paris, reprenant un avion dans la journée du 5 août. Il joue trois soirs par semaine au Théâtre du Marais, jusqu'au 11 septembre. "Depuis mars, on est privé de scène. J'ai des fourmis dans les jambes et ce petit café-théâtre respecte les distances de sociabilité, a confié le comédien à France Inter le 6 août 2020. Il y a un spectateur sur deux et ils vont être masqués. Je vais enfin pouvoir essayer de les faire rire." Qu'importe que Pierre Palmade ne gagne pas beaucoup d'argent avec ces dates, il le fait "pour l'amour de l'art et le désir de jouer".

Pour son premier test mercredi soir, il a reçu un très bon accueil. "Hier soir... première réussie ! Le spectacle Assume, bordel ! a vraiment semblé plaire aux gens ! Un régal ! Vivement ce soir !", n'a-t-il pas manqué de faire savoir via son compte Instagram.