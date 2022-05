Flavie Flament rayonnante en bikini et au naturel : vacances grand luxe à l'île Maurice !

Pour ce break loin de la capitale française, la charmante blonde a choisi de poser bagages au Paradise Cove Boutique Hotel, un établissement cinq étoiles proposant des chambres grand luxe avec salle de bain privative, terrasse ou balcon, climatisation et écran plat. L'hôtel, réservé aux adultes, est doté d'un jardin tropical luxuriant avec une piscine à débordement, un court de tennis, quatre restaurants avec possibilité de déjeuner et dîner dans des petites cabanes sur pilotis et même un spa Cinq Mondes. Côté activités, le Paradise Cove Boutique Hotel propose une balade en bateau à fond de verre. Des pédalos et canoës-kayaks sont également à disposition. En bref, tout pour passer un séjour inoubliable !

Ce bonheur, Flavie Flament le savoure. Elle qui a vécu le pire par le passé... Rappelons en effet qu'elle a été violée à l'âge de 13 ans par le photographe David Hamilton. En octobre 2016, elle a publié son deuxième roman baptisé La Consolation dans lequel elle raconte l'horreur dont elle a été victime. Un mois plus tard, son bourreau présumé (il a toujours nié les accusations de viol) est retrouvé mort dans son appartement parisien. L'enquête conclut à un suicide. Depuis, le livre a été adapté en un téléfilm diffusé en 2017 sur France 3. Lui est mort, tandis que Flavie Flament vit avec...