Flavie Flament, maman "inspirante" : rare apparition de son fils Antoine à la télé et tendres confidences

Flavie Flament est sur un petit nuage. À l'occasion du vingtième anniversaire de Stars à domicile, elle reprend les commandes de cette émission culte qu'elle animait déjà à l'époque pour une version revisitée attendue le 18 février prochain sur TF1. Un véritable événement pour la présentatrice de 47 ans à qui on a dédié un reportage dans 50'Inside diffusé samedi 12 février. Flavie Flament y évoque son parcours, ses drames (comme le viol subi à l'adolescence) mais aussi ses enfants, Antoine (26 ans, né de son mariage avec Bernard Flament) et Enzo (18 ans, issu de son union avec Benjamin Castaldi). Deux garçons dont elle est très proche et qui sont sa priorité.

L'aîné Antoine n'est d'ailleurs jamais très loin, même lorsqu'elle travaille ! Et pour cause, mère et fils collaborent ensemble. Les équipes de 50'Inside ont d'ailleurs assisté à un beau moment lors du tournage du reportage. Antoine immortalisait sous son objectif Flavie Flament pour le shooting promotionnel de Stars à domicile. "Mon regard est un peu biaisé parce que c'est ma mère, donc j'ai un regard de son enfant et aussi un regard, maintenant que je bosse, plus professionnel. C'est un modèle de boulot", a-t-il déclaré face caméra. Et d'ajouter avec fierté : "Elle est inspirante et elle a un truc. J'ai mis du temps avant de le comprendre mais c'est en grandissant que j'ai vu qu'elle était proche des gens, de ses équipes aussi. Je pense que les gens l'aiment et qu'elle aime les gens, elle le rend bien."

De son côté, Flavie Flament est tout aussi heureuse d'être captée par l'oeil d'Antoine, devenu son photographe tout personnel. "Je ne fais quasiment des photos qu'avec Antoine maintenant. Il arrive à obtenir des choses de moi, je pense qu'il me connait tellement qu'il ne galère pas pour obtenir quoi que ce soit. Tout lui est acquis et c'est un vrai plaisir de bosser avec lui. Sur ses photos, je m'y retrouve, je vois les photos, je sais que c'est moi, donc du coup je donne plus", a-t-elle confié le sourire aux lèvres.