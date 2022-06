Flavie Flament, "une briseuse de couple" : l'avis tranché de l'un des fils de Benjamin Castaldi

À seulement 52 ans, Benjamin Castaldi a été marié à quatre reprises. Un chiffre impressionnant qui lui vaut souvent d'être la cible de moqueries dans Touche pas à mon poste. En revanche, sa vie amoureuse n'a pas toujours fait rire ses enfants. Le chroniqueur a même mis du temps à nouer une relation complice avec eux, reconnaissant avoir été un père absent. Ses aînés issus de son tout premier mariage avec Valérie Sapienza, qu'il avait rencontrée au collège, Julien (25 ans) et Simon (21 ans) ont particulièrement souffert du divorce de leurs parents.

"J'avais sept mois. Je n'ai pas de souvenirs, mais en tant que bébé j'ai absorbé tout le malheur de ma mère, de tout ce qu'elle a subi", a confié le plus jeune, Simon, à Jordan De Luxe pour Chez Jordan. Pour le compagnon d'Adixia, il est clair que sa mère a été la victime de sa séparation avec Benjamin Castaldi, lequel était parti pour une autre. "Elle avait trente ans, elle était mariée, elle avait deux enfants... Tu te fais larguer du jour au lendemain, sans réelle explication, et tu te rends compte qu'il est avec Flavie Flament", a finalement cité Simon Castaldi. Pour ne rien arranger, les médias s'étaient emparés de cette nouvelle idylle très attractive. "C'était le boum de l'époque, c'était titré partout".

Ce n'est que mon ancienne belle-mère

Benjamin Castaldi et Flavie Flament ont fini par se marier le 21 septembre 2002 et ensemble, ils ont eu un fils, Enzo, né en 2004 . Mais deux ans plus tard, c'est déjà la rupture en raison des infidélités du complice de Cyril Hanouna. Le couple divorce officiellement en 2008 . Pourtant, il fallait bien continuer à former une famille pour le bien du jeune Enzo. Ce qu'a réussi à faire Simon Castaldi, sans toutefois avoir le besoin d'entretenir de bons liens avec Flavie Flament. "Je suis très proche de mon petit-frère Enzo. On a quatre ans d'écart. Donc parfois j'allais le voir chez elle", a-t-il expliqué. Et d'ajouter en toute transparence : "Je ne l'appelle pas tous les quatre matins et je la vois très peu. Les rapports sont nuls, il n'y a rien. Ce n'est pas ma mère de toute façon, ce n'est que mon ancienne belle-mère".

Simon Castaldi continue en avouant ne pas vouer un grand amour pour l'ex de son père, dont il garde de mauvais souvenirs. "Au fond de moi, j'aurais toujours l'image de briseuse de couple. J'ai l'image de la femme pour qui mon père a quitté ma mère. Il y a toujours ce petit traumatisme, même si je n'ai aucun problème avec Flavie et je lui souhaite tout le bonheur du monde". Le candidat de télé-réalité finit par s'adoucir au moment d'évoquer sa mère, Valérie Sapienza, "une femme forte" qui "a refait sa vie avec un homme depuis longtemps".