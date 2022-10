Florent Manaudou : Sa sublime fiancée annonce un chamboulement de taille dans sa vie

Il y a des journées qui comptent plus que d'autres dans la vie d'un sportif de haut niveau et pour Pernille Blume, ce 27 octobre va longtemps rester graver dans sa mémoire. La jeune femme de 28 ans doit beaucoup à son sport, la natation, grâce auquel elle a pu vivre des émotions incroyables. Championne olympique du 50 mètres nage libre lors des Jeux olympiques de Rio, elle a également eu la chance de rencontrer son amoureux, Florent Manaudou le long des bassins. Aujourd'hui, la jeune femme semble très épanouie avec le beau nageur français et elle partage sa vie entre Copenhague, où elle a sa famille et ses proches et le sud de la France, où elle vit à Antibes avec le frère de Laure Manaudou.

Il y a quelques jours de cela, elle a d'ailleurs dévoilé quelques belles photos du superbe appartement que le nageur de 31 ans possède à Marseille et dans lequel le couple réside de temps à autre. Après ces deux moments à deux, Pernille est rentrée au Danemark et elle a eu le temps de réfléchir à sa carrière et comme elle vient de l'annoncer il y a quelques minutes sur son compte Instagram, elle a pris une grande décision. La belle blonde a décidé de prendre sa retraite sportive à seulement 28 ans ! "Salut tout le monde, j'ai quelques nouvelles à partager avec vous. J'ai décidé de me retirer des compétitions de natation", écrit-elle.

Même si c'est dur de dire au revoir à quelque chose que j'aime tant

Comme elle l'explique par la suite, ce fut une décision difficile et le fruit d'une longue réflexion, mais Pernille Blume est aujourd'hui sûre de son choix. "Même si c'est dur de dire au revoir à quelque chose que j'aime tant, c'est aussi excitant de penser au nouveau chapitre de ma vie que je m'apprête à ouvrir", poursuit-elle. Pour l'heure, la jeune retraitée ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait, mais après avoir remercié ses proches, elle assure qu'elle ne s'éloignera pas trop des bassins. "La natation aura toujours une place à part dans mon coeur et je continuerai à suivre le monde de la natation de près, mais cette fois-ci depuis le bord de la piscine", conclut-elle son émouvant message.