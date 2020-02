Florian (Mariés au premier regard) en couple : révélations sur sa compagne Marie

L'expérience Mariés au premier regard s'est conclue par un échec pour Florian. Souvenez-vous, lors de la saison 2 du programme romantique de M6, il disait "oui" à la jolie Emma avec qui tout est allé très vite. Malheureusement, au bout d'un an de relation, le couple se séparait. La jeune femme reprochait notamment à son mari d'avoir une attitude "de suiveur". Trois ans ont passé depuis cette rupture qui s'est avérée être un véritable déchirement pour Florian.

Ce lundi 24 février 2020, il a fait son grand retour à la télé lors d'une émission spéciale dédiée aux anciens candidats de Mariés au premier regard. L'occasion pour le jeune homme de 29 ans d'annoncer une bonne nouvelle : il a retrouvé l'amour ! En effet, il coule désormais des jours heureux auprès d'une certaine Marie. "Aujourd'hui, je suis fier et très heureux de vous présenter l'amour de ma vie", a-t-il déclaré dans son portrait. Il s'agit d'une jolie blonde de 30 ans, avec qui il est en couple depuis sept mois. "Je suis totalement heureux et épanoui", poursuit-il au côté de sa compagne qui finit par le rejoindre devant les caméras.

Marie avait regardé Mariés au premier regard à l'époque où Florian se mariait avec Emma et suivait sa vie "de très loin" comme elle l'explique. Jusqu'au jour où elle se lance et le contacte sur les réseaux sociaux. En dépit des nombreux messages et autres sollicitations qu'il pouvait recevoir, Florian décide de lui répondre. "Je me suis dit, ce message, je ne peux pas passer à côté. C'était une évidence. (...) Il est arrivé un soir où on s'est écrit toute la soirée." Si Marie avait l'avantage de savoir à quoi ressemblait Florian, lui au contraire, n'avait aucun indice sur le physique de sa prétendante. Mais peu importe pour l'ex-candidat, qui a tout de même craqué pour sa personnalité. "Elle m'a fait rire comme jamais personne ne m'avait fait rire auparavant. Et sur un coup de tête, j'ai décidé de prendre des billets de train pour la voir le week-end suivant." La magie de l'amour opère dès leur première rencontre.

En outre, Marie assure qu'aujourd'hui Florian n'a plus rien à voir avec l'homme qui a épousé Emma. Fini le côté suiveur qu'on pouvait lui reprocher, il est maintenant plein d'initiatives. "Je le décris comme l'homme idéal", explique-t-elle. Malgré leurs quelques mois de relation, les amoureux envisagent même déjà de passer aux étapes supérieures. "On pense au mariage, à avoir des enfants, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de perdre de temps. On est sûrs tous les deux." Voilà une happy end comme on les aime.