Florian Thauvin : Son amitié insolite avec Odette, 96 ans

Durant le confinement, Florian Thauvin a pris le temps de se rapprocher de sa communauté de fans. Notamment en faisant la connaissance de ses groupies du troisième âge, grâce à son engagement auprès de l'association Petits Frères des pauvres. Dans une interview au Parisien le mercredi 13 mai 2020, il raconte sa rencontre avec Odette, 96 ans.

"Il me semble évident et normal de pouvoir offrir quelques moments de réconfort à des personnes isolées et en situation de précarité. C'est ce que fait régulièrement l'association des Petits Frères des pauvres en mettant en place des initiatives pour rompre la solitude des personnes âgées", explique Florian Thauvin.

Le joueur de l'OM a ainsi offert un anniversaire "deux étoiles" à Odette, une fan de foot, en l'appelant par visio le jour de son anniversaire. "Je lui ai notamment demandé si elle avait encore des rêves. Elle m'a répondu qu'elle irait bien encore danser, si elle le pouvait. Elle m'a conseillé de rire et de jouer avec mon fils", raconte celui qui vient de devenir papa. Florian Thauvin est aujourd'hui lié d'amitié avec la vieille dame.

"Ce n'est jamais simple, au départ, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, encore plus avec une personne âgée parce qu'on est en décalé, on est de générations différentes. Mais avec Odette, ça a tout de suite été très simple, très facile. On a eu un bon feeling", se réjouit-il.

Florian Thauvin est devenu père pour la première fois le 5 février dernier, d'un petit garçon prénommé Alessio, issu de sa relation avec sa compagne Charlotte Pirroni.