France 5 : Un présentateur emblématique et sa femme journaliste bientôt parents, changement en vue

Il va y avoir du changement dans l'émission C ce soir (France 5). En effet, le présentateur (depuis 2021) Karim Rissouli va devoir s'absenter durant plusieurs semaines. Pas d'inquiétude, ce n'est pas pour un souci de santé qu'il doit céder son siège, mais pour un heureux événement.

Le présentateur de 41 ans est un homme discret quand il s'agit de sa vie privée. Il ne fallait donc pas compter sur lui pour faire une grande annonce sur les réseaux sociaux. C'est au détour d'un portrait de Camille Diao, dans Télérama (du 11 janvier), que le public a découvert que Karim Rissouli et son épouse, Mélanie Taravant (journaliste de France 5), allaient accueillir leur troisième enfant prochainement. Il sera donc absent de l'antenne durant quelques semaines afin de profiter des premiers jours de son bébé, durant son congé paternité.

A noter que désormais, il est d'une durée d'un mois. Un bonheur pour les papas ou futurs papas, dont le présentateur fait partie. "Le congé paternité crée un lien avec son enfant dès les tout premiers jours et soulage la maman qui vient de 'subir' un accouchement douloureux. Quand on ne le prend pas, c'est l'origine du mal, des inégalités au sein de la famille et du travail", confiait Karim Rissouli dans les colonnes de Marie Claire en 2019. Durant son absence, c'est la chroniqueuse Camille Diao qui reprendra les rênes de C ce soir au printemps prochain.

Rappelons que Karim Rissouli et sa chère et tendre Mélanie Taravant étaient déjà les heureux parents de deux enfants. Le premier est un petit garçon, né en 2012. Leur deuxième est une petite fille qui a vu le jour en 2017. On ne connaît pas les prénoms de leurs merveilles qu'ils tiennent à préserver des médias, pour les protéger. "Continuer de travailler, ça permet quand même de s'aérer l'esprit... Et puis, j'ai vraiment de la chance de vivre ce confinement à la campagne. C'est un grand confort. Mes enfants peuvent sortir jouer dehors dans de grands espaces et le Perche, c'est toujours aussi magnifique !", confiait l'ex-animateur de C Politique à nos confrères de Ouest-France lors du confinement. De rares confidences.