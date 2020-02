Frances Bean Cobain : Tendre hommage en photo pour l'anniversaire de Kurt Cobain

Né le 20 février 1967, Kurt Cobain aurait célébré cette année son 52e anniversaire. Jeudi, la fille du légendaire leader du groupe Nirvana, Frances Bean, s'est ainsi saisie de son compte Instagram pour rendre hommage à son père disparu. Le chanteur et musicien américain avait été retrouvé mort en 1994 à l'âge de 27 ans à son domicile de Seattle, officiellement suicidé d'une balle dans la tête.

Frances Bean, 27 ans, a fait dans la sobriété. Elle a simplement posté une photo en noir et blanc de son père et elle. Elle, tout bébé en couche, sourit dans les bras de son père, tout aussi souriant, vêtu de ce qui semble être un pyjama. Les photos des deux ensemble sont rares, Frances Bean n'était âgée que de 2 ans quand son père est mort.

L'année dernière, elle confiait au magazine People "se sentir coupable" de recevoir 37% de la succession de son défunt père depuis 2009, ce qui représente environ 95 000 dollars par mois, parce qu'elle "ne les a pas gagnés". "C'est comme un prêt géant dont on ne peut jamais se débarrasser", disait-elle au micro de RuPaul, lors d'un épisode du podcast What's The Tee ? "J'ai une relation presque étrangère avec cet argent, ou sinon je me sens coupable parce qu'on dirait que c'est l'argent de quelqu'un que je n'ai jamais rencontré et encore moins gagné moi-même."

De son côté Courtney Love, qui a été mariée avec Kurt Cobain de 1992 jusqu'au moment de sa mort, a posté une photo de son ex-mari jouant à la guitare.