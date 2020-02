Courtney Love accro à la drogue : elle annonce une grande nouvelle "ouf"

Dans la soirée du 12 février 2020, Brixton a accueilli la soirée des NME Awards. Durant la cérémonie, de nombreux artistes ont remporté des prix comme Taylor Swift qui est repartie avec le prix de la meilleure performance solo ou Lana Del Rey qui a été récompensée pour le meilleur album de l'année.

Courtney Love a été invitée sur scène pour recevoir un prix d'honneur, l'Icone Award. Elle a avoué ne pas avoir préparé de discours pour l'occasion mais a assuré "ne pas avoir voulu manquer de respect". Elle a préféré partager une grande nouvelle avec le public : elle est sobre depuis un an et demi.

"Je me suis levée ce matin et j'ai demandé à un ami : 'on est le 11 ?' Parce qu'en plus d'avoir l'honneur de recevoir ce putain de truc incroyable [le trophée est en forme de doigt d'honneur, NDLR]... ça fait aussi dix-huit mois que je suis sobre. Je ne peux pas y croire, continue la star de 55 ans, c'est complètement ouf. Merci beaucoup, je suis très honorée".

L'histoire entre l'alcool, les drogues et l'ex de Kurt Cobain est historique. Le couple était accro à l'héroïne et assistait aux grands événements liés à Nirvana complètement défoncé. Son addiction a mené la justice à lui retirer la garde de sa fille plusieurs fois. Frances Bean Cobain, 27 ans, est la fille unique de Courtney Love et de Kurt Cobain. Elle avait seulement 2 ans quand son père a étéretrouvé mort.

Les problèmes récurrents de drogue et de boisson de Courtney Love lui ont fait perdre la garde légale de sa fille qui a été habiter avec ses grands-parents paternels. Courtney a séjourné plusieurs fois dans des centres de désintoxication et a dû faire face à la justice à plusieurs reprises. Début 2005, la chanteuse a retrouvé la garde de sa fille, alors âgée de 12 ans mais elle a été envoyée dix-huit mois en cure de désintoxication et a été condamnée à trois ans de mise à l'épreuve et à l'obligation de consulter pour ses problèmes de drogue. Le 11 décembre 2009, un juge de Los Angeles lui a de nouveau retiré la garde de Frances, âgée de 17 ans, qui a été confiée à Wendy O'Connor et Kimberly Cobain, la mère et la soeur de Kurt Cobain.