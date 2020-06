Francesca (Séduction Haute Tension) célibataire : pourquoi Harry l'a quittée

Les candidats principaux de Séduction Haute Tension (Netflix) ont rompu ! Pendant toute une saison, on avait vu Francesca et Harry essayer de se résister dans cette télé-réalité ou tout contact, sexuel ou physique, était prohibé. Pas très sages, les candidats aux hormones en feu n'avaient pas su être raisonnables, faisant perdre un bon paquet d'argent à toute l'équipe.

Dans une vidéo publiée sur YouTube, Francesca Farago, qui vit désormais à Toronto, explique que Harry l'a quittée à cause de la distance qui les sépare. Harry, qui vit entre l'Australie et Los Angeles, ne pouvait plus supporter ces allers-retours incessants.

"Il y a eu plusieurs voyages et on se disputait de temps en temps, mais pour moi ça ne valait pas une rupture. Je pense que pour lui, ces petites choses ont fait qu'il ne pouvait plus être avec moi", a expliqué le mannequin de 26 ans. "Il y a des choses que, personnellement, pour ma santé mentale, je ne pouvais plus tolérer. Je ne peux pas faire semblant dans une relation. Je ne peux pas faire semblant d'aller bien", a-t-elle poursuivi, en pleurs.

Francesca assure que leur amour était "très très très très réel". Elle ne comprend d'ailleurs pas comment Harry avait pu la demander en mariage et ensuite la quitter. "Comment tu peux avoir un écrin à bague de fiançailles, faire ta demande et puis dire que tu peux pas être avec la personne à cause de la distance ? J'ai l'impression qu'on m'a menée en bateau", a-t-elle ajouté. Elle fait référence à une réunion des candidats réalisée en live pendant le confinement, où Harry avait effectivement demandé la main de sa belle, en visio.

"Une vraie demande en mariage doit être faite en vrai", avait ensuite confié Francesca à Variety, assurant qu'ils n'étaient pas vraiment fiancés.

Harry lui, a également confirmé avoir quitté Francesca, sur Twitter.