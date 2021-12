Franck Provost mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale aggravée

L'année 2021 s'achève une triste note pour Franck Provost ! Le célèbre coiffeur a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il est notamment accusé de blanchiment de fraude fiscale aggravée.

L'annonce a été faite par le parquet de Nanterre. Dans un communiqué adressé à l'AFP, l'instance révèle que Franck Provost a été inculpé pour "abus de biens sociaux", "blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée" et "mise à disposition de matériels et programmes pour commettre des infractions et des atteintes à des systèmes de traitement automatisés de données". Le fondateur de la marque Franck Provost et du groupe Provalliance (propriétaire des marques Jean-Louis David et Saint-Algue) a été présenté à un juge d'instruction mardi 21 décembre 2021. Placé sous contrôle judiciaire, il dispose d'une caution "fixée à plusieurs centaines de milliers d'euros".

Selon le ministère public, plusieurs salons Franck Provost ont fait l'objet de "plusieurs signalements transmis par l'administration fiscale courant 2017 concernant l'utilisation d'un logiciel frauduleux de caisse permettant de détourner des recettes encaissées en espèces dans un réseau de salons de coiffure". Une enquête préliminaire a été ouverte et confiée à la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF). Elle porte sur des faits qui se seraient produits de 2001 à 2021.

En janvier 2018, le magazine Le Point révélait que le fisc enquêtait sur des logiciels utilisés de manière frauduleuse sur les caisses de plusieurs instituts Franck Provost, pour soupçons de fraude fiscale.

Un témoignage anonyme fait en 2015 et relevé par des inspecteurs des finances publiques avait permis d'attirer l'attention sur les agissements d'une société "confidentielle", baptisée Marlix. Elle fournissait aux salons de coiffure du groupe Provalliance "un logiciel qui permet aux dirigeants de se connecter à leur comptabilité à distance". "Marlix distribuerait également (...) une application contenue sur une petite clé USB qui, reliée au logiciel de caisse, permettrait de saisir un pourcentage ou un montant du chiffre d'affaires en espèces à éluder", ajoutait le témoin.

Le 9 avril dernier, l'ouverture d'une information judiciaire avait donné lieu à la mise en examen du directeur administratif et financier du groupe Provalliance. Elle porte notamment sur les infractions d'"abus de biens sociaux et complicité, d'abus de confiance, de fraude fiscale et de complicité [de fraude fiscale, NDLR], de blanchiment en bande organisée de fraude fiscale aggravée, d'exercice illégal de la profession de comptable, de détention, d'offre et de mise à disposition de matériels et programmes pour commettre des infractions et des atteintes à des systèmes de traitement automatisés de données".

Contacté ce jeudi matin (23 décembre 2021) par l'AFP, l'avocat du groupe Provalliance n'a pas encore répondu, alors que l'avocat de Franck Provost affirme que son client est très serein.

Franck Provost reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.