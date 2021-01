François Bayrou ému aux larmes à l'Assemblée : l'hommage des députés à Marielle de Sarnez

Les obsèques de Marielle de Sarnez se sont tenues le 18 janvier en l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris. Plusieurs personnalités politique étaient présentes : le Premier ministre Jean Castex, son prédécesseur Edouard Philippe, Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais également Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, l'ancien ministre Bernard Cazeneuve ou encore François de Rugy.

Comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien, François Bayrou a pris la parole pour rendre hommage à celle qui "arpentait le monde de façon errante et militante" : "Il y a deux genres de personnes : ceux qui progressent et qui atteignent le point culminant de leur vie. Et ceux, plus rares, qui ne cesseront jamais de progresser et qu'on n'arrête pas", le patron du MoDem a-t-il notamment déclaré, "la gorge nouée". Marielle de Sarnez laisse derrière elle ses deux enfants, Justine et Augustin Augier, nés de son mariage passé avec le politicien Philippe Augier, actuel maire de Deauville.