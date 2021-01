Obsèques de Marielle de Sarnez : les mots touchants de François Bayrou, très ému

Avec émotion, François Bayrou a fait ses adieux à celle qui était non seulement son bras droit, mais aussi une amie proche. Le 18 janvier 2021 se sont tenues les obsèques que Marielle de Sarnez, ancienne ministre et député, décédée cinq jours plus tôt d'une leucémie, à 69 ans. Au côté de sa fille Justine Augier (née de son mariage avec Philippe Augier, actuel maire de Deauville), plusieurs personnalités politiques ont pris part à la messe célébrée en l'église Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement de Paris.

Comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien, François Bayrou a pris la parole pour rendre hommage à celle qui "arpentait le monde de façon errante et militante" : "Il y a deux genres de personnes : ceux qui progressent et qui atteignent le point culminant de leur vie. Et ceux, plus rares, qui ne cesseront jamais de progresser et qu'on n'arrête pas", le patron du MoDem a-t-il notamment déclaré, "la gorge nouée". Devant lui, étaient présents le président de la République Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex, son prédécesseur Edouard Philippe, Anne Hidalgo, la maire de Paris, mais également Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. L'ancien ministre Bernard Cazeneuve ou encore François de Rugy ont également fait leurs adieux à Marielle de Sarnez.

Le 13 janvier dernier, François Bayrou avait confirmé la disparition de sa proche collaboratrice auprès de l'AFP. Sur Twitter, il avait alors commenté : "Voici le jour en trop. Marielle, si talentueuse et si courageuse, Marielle de Sarnez vient de partir. Notre chagrin est immense." Auprès du Parisien, Patrick Mignola, le patron du groupe MoDem à l'Assemblée, avait expliqué que Marielle de Sarnez "s'est battue avec un infini courage" contre la maladie. "Elle devait subir une greffe le mois dernier, mais ça n'a pas marché (...). Elle était forte, toujours forte, parce que Marielle, c'était une force exceptionnelle."

Combattante passionnée de l'Europe

Le président de la République Emmanuel Macron a également eu un mot pour la défunte : "Artisane inlassable du centre, combattante passionnée de l'Europe, Marielle de Sarnez nous a quittés ce soir. La France perd une responsable politique de grand talent. Nous perdons une amie." Au moment de sa mort, Marielle de Sarnez était députée de Paris (11e circonscription) et présidait la commission des Affaires étrangères de l'Assemblée Nationale.