Mort de Marielle de Sarnez : atteinte d'une leucémie, "elle s'est battue avec un infini courage"

La classe politique française est en deuil depuis mercredi soir : le 13 janvier 2021, la député centriste Marielle de Sarnez est morte à seulement 69 ans, à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière. Une triste nouvelle confirmée auprès de l'AFP par son collaborateur et ami de longue date François Bayrou. L'ex-ministre est décédée des suites d'une leucémie, après avoir lutté contre la maladie avec courage.

Le terrible diagnostique est tombé l'été dernier, comme l'ont rapporté nos confrères du Parisien jeudi matin. "Elle s'est battue avec un infini courage, a confié Patrick Mignola, patron du groupe MoDem à l'Assemblée. Elle devait subir une greffe le mois dernier, mais ça n'a pas marché. Le dernier souvenir que je garde d'elle, c'est quand elle m'a appelé juste avant de retourner à l'hôpital, le 22 décembre. Elle était forte, toujours forte, parce que Marielle, c'était une force exceptionnelle. Et cet ultime coup de fil est à l'image de sa personnalité et de ses combats."

Marielle de Sarnez laisse derrière elle ses deux enfants, nés de son mariage passé avec le politicien Philippe Augier, et dont elle était très fière : Justine Augier (43 ans), écrivaine lauréate du prix Renaudot essais, et Augustin Augier, responsable d'ONG au Liban et en Syrie. "Après avoir renoncé au combat des dernières municipales [en 2020, NDLR], elle s'était tournée vers sa famille", ont précisé nos confrères. "Elle s'était acheté une petite maison sur une île grecque, où elle adorait se ressourcer en famille", a témoigné le communicant Régis Lefebvre, proche de Marielle de Sarnez et François Bayrou.