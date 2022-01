François-Eric Gendron : Mort de sa mère Monique, touchante photo et jolis mots du comédien

Une triste information confirmée par le carnet du Figaro de ce lundi 17 janvier : "Monsieur François-Éric Gendron, [...] ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ont la tristesse de vous faire part du décès de Madame Monique Gendron, survenu le jeudi 13 janvier 2022". L'âge Monique Gendron n'est pas précisé mais la date des obsèques a été communiquée. Une "cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 janvier à 11 heures en l'église Saint-Laurent de Grez-sur-Loing" est-il écrit. Plus de trente ans après la mort de son père, le célèbre violoncelliste Maurice Gendron, François-Éric Gendron affronte de nouveau le deuil d'un parent.

Si perdre un proche est une épreuve, François-Éric Gendron devrait la surmonter grâce à ses projets. Depuis plusieurs semaines, il partage avec Brigitte Fossey l'affiche de la pièce Je t'écris moi non plus de Thierry Lassalle et Jean Franco, dont la mise en scène est signée Anne Bourgeois. Un rendez-vous dont il se délecte à en croire ses récents posts sur son compte Instagram. Mais François-Éric Gendron, ce n'est pas uniquement le théâtre. En 2021, il s'est offert plusieurs apparitions au cinéma, notamment dans L'homme de la cave de Philippe Le Guay mais aussi dans Le bonheur des uns... de Daniel Cohen et Des amours, désamour de Dominic Bachy.

François-Éric Gendron s'est également fait un nom à la télévision. C'est d'ailleurs dans des séries policières comme Le Proc et Avocats et Associés que le public l'a remarqué. Ces collaborations lui ont permis de fouler les tournages d'Une femme d'honneur, Section de recherches, Commissaire Magellan, Crimes et botanique et plus récemment Mongeville. Mais jouer la comédie n'est pas la seule corde que François-Éric Gendron a à son arc. Doubleur, François-Éric Gendron a prêté sa voix à plusieurs héros du 7ème art. Il est la voix française du personnage de Boromir dans Le Seigneur des anneaux et celle d'Eddard Stark dans la série Game of Thrones. Pas de doute : ses parents doivent être très fiers de lui.