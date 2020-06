Le Seigneur des anneaux : les acteurs réunis pour la première fois depuis 2003

La communauté de l'anneau s'est une nouvelle fois réunie... et pour la bonne cause. Le dimanche 31 mai 2020, les comédiens stars de la trilogie de Peter Jackson ont évoqué leur passé commun dans un épisode de la websérie Josh Gad's Reunited Apart. Le comédien, chanteur, n'a peut-être jamais participé aux films adaptés des livres de J.R.R. Tolkien – on le connaît plutôt pour avoir incarné Le Fou dans la version live action de La Belle et la Bête, ou pour être la voix originale d'Olaf dans les deux volets de La Reine des neiges –, mais il est parvenu à regrouper une bonne partie du cast originel par vidéoconférence, en pleine pandémie du coronavirus.

Les fans d'heroic-fantasy ont pu retrouver avec une joie non dissimulée leurs anciens héros. Elijah Wood – Frodon Sacquet –, Liv Tyler – Arwen –, Viggo Mortensen – Aragorn –, Dominic Monaghan – Merry –, Orlando Bloom – Legolas –, Ian McKellen – Gandalf le gris, puis le blanc –, Sean Astin – Sam Gamegie –, Sean Bean – Boromir – et Billy Boyd – Pippin – ont par exemple répondu présents. C'était la première fois, depuis l'année 2003, qu'ils se retrouvaient tous ensemble. Une occasion en or pour rappeler à tous ce petit motif que la plupart s'est fait tatouer avant de boucler le tournage du troisième film, Le Retour du roi : le numéro "neuf" en langage elfique, en référence aux neuf membres de la communauté de l'anneau. "Quand je le lis à l'envers, évidemment, ça fait Gucci" s'est amusé le mage légendaire de la saga.