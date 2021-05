François Mitterrand : 26 ans après le scandale, quelle est la relation entre Mazarine et ses deux fils ?

Alors que l'on fête en ce moment les 40 ans de l'élection de François Mitterrand, premier chef d'État issu de la gauche sous la Ve République, plusieurs sujets remontent à la surface. Au-delà du symbole d'un renouveau en politique après des années de gouvernance de la droite, le natif de Jarnac a également beaucoup fait parler de lui pour des affaires qui n'avaient rien à voir avec la politique. Parmi elles, la plus célèbre est bien entendue la découverte de sa fille cachée, Mazarine, issue de sa relation avec l'historienne Anne Pingeot.

Plus de 25 ans après sa mort, celle qui est devenue une écrivaine à succès s'est confiée pour l'Obs le 5 mai dernier sur sa relation avec son père, mais surtout sur celle qu'elle entretient avec ses demi-frères, Jean-Christophe et Gilbert. Lorsqu'elle est jeune, elle connaît l'existence des deux fils de l'ancien président, mais elle ne les a jamais rencontrés. "C'était pour moi un monde complètement séparé, à part. (...) Mon père avait cloisonné ses deux vies, voire ses multiples vies", explique-t-elle. De leur côté, Jean-Christophe et Gilbert n'ont pas été mis dans la confidence. "Je ne connaissais pas l'existence de Mazarine. Je connaissais cette rumeur occasionnelle, mais je ne cherchais pas à creuser. Maman savait, mais ne nous en avait jamais parlé, à Christophe et moi", assure Gilbert.

Une attitude très différente entre Jean-Christophe et Gilbert

Après l'article de Paris Match en novembre 1994 révélant l'identité de Mazarine Pingeot, la réaction des deux fils est diamétralement opposée. Jean-Christophe souhaite la rencontrer pour apprendre à la connaître. De son côté, Gilbert n'a pas les mêmes envies. "Entre mon père et moi, on n'avait pas besoin de se dire les choses. C'était un domaine qui était le sien, sur lequel je n'avais pas à l'interroger. A partir du moment où il ne m'en parlait pas, je n'allais pas faire l'inquisiteur. (...) Mon frère a été plus curieux. Ça a certainement fait plaisir à mon père", raconte-t-il.

C'est finalement le décès de François Mitterrand, le 8 janvier 1996, qui va rapprocher les trois enfants. Le jour des funérailles, ils sont réunis autour du cercueil et Gilbert comprend que c'est un moment d'union familiale important. "J'avais envie de la protéger", avoue-t-il. De son côté, Mazarine est "heureuse de les rencontrer". Depuis cette rencontre, les trois enfants continuent de se côtoyer dans le privée, malgré leur différence d'âge (Mazarine à 46 ans, Jean-Christophe 74 ans et Gilbert 72). L'écrivaine les a d'ailleurs invités à son mariage avec le diplomate Didier Le Bret, en juillet 2017.